Agente Nandez: "Vederlo al Napoli sarebbe bellissimo“

Nelle ultime stagioni il nome di Nahitan Nandez è sempre finito in cima alla lista di mercato di numerosi club di Serie A, ma la retrocessione del Cagliari è di sicuro l'assist migliore per diversi club per potersi fare sotto con i sardi. Il centrocampista uruguaiano, infatti, piace a tante e l'esperienza in B è difficile da accettare per un calciatore che ha su di sé i più grandi club d'Italia e non solo. Anche il Napoli avrebbe messo gli occhi sul classe 1995, come svelato dall'agente Pablo Bentancur.