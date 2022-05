Zerbin, l'agente: "Tanta gavetta fatta bene, ora è pronto per il Napoli"

NAPOLI- Furio Valcareggi, agente di Zerbin, è intervenuto a Vikonos Web Radio/tv. "Alessio ha fatto le scuole medie in C molto bene, le superiori le ha passate a pieni voti, ha fatto 9 gol, tre rigori, 5 assist. Il Frosinone lo ha valorizzato e l'università a Napoli può farla. Tre anni in C sono un gran test, una gavetta seria, a Frosinone ha giocato tutte le gare. La convocazione di Mancini è un premio, siamo tutti orgogliosi di lui. Futuro? Alessio partirà per Dimaro con il Napoli e si giocherà le sue chance con Spalletti. Staremo al suo giudizio. Nel 4-2-3-1 sarebbe esterno a sinistra. A Frosinone Grosso l'ha trasformato in un esterno totale: forte in attacco, difende, sale ed è molto duttile tatticamente".