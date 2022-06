Napoli e la challenge più simpatica: riconoscere il proprio compagno di squadra...

Napoli Challenge spassosa: indovina il calciatore azzurro misterioso

Lo scopo è quello di indovinare il calciatore misterioso del Napoli che campeggia sulla card applicata sulla fronte dei vari concorrenti. I quali si affrontano a coppie: nel video in questione, infatti, si riconoscono David Ospina con Hirving Lozano, Amir Rrahmani con Stanislav Lobotka e, infine, Andrea Petagna col terzo portiere Davide Marfella.

Nella Napoli Challenge c'è anche Ospina: trepidazione per l'eventuale rinnovo

Quest'ultima, probabilmente, il duo più spassoso davanti alla telecamera. Nel frattempo, tra i presenti nel video, proseguono le trattative per il rinnovo del contratto (in scadenza a fine mese) dell'estremo difensore colombiano Ospina, al momento impegnato a trascorrere le vacanze in famiglia a Miami e corteggiato dal Real Madrid.