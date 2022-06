NAPOLI- Jorge Garcia, giornalista di As, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna? L’Atletico Madrid era sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler del Valencia. C’è un ottimo rapporto tra i club, è una situazione da monitorare. In passato anche il Real era interessato a Fabian, ma non sono tanto sicuro del suo ritorno in Spagna in questa stagione".