Napoli, i Savoldi in città: "Grande emozione"

NAPOLI - Padre e figlio, insieme, a Napoli, come non accadeva da tanto tempo. È stata una giornata emozionante quella vissuta ieri da Beppe e Gianluca Savoldi, in mattinata in visita al murales della stazione Eav Mostra e poi, nel pomeriggio, in viaggio per Ischia, ospiti del Club Napoli Isola d'Ischia per l'evento serale "L'Isolaverde si tinge d'azzurro 2022". Una giornata spesa ad accarezzare i ricordi. Rapporto speciale, il loro, tra ricordi e aneddoti, come quando intonarono insieme 'La favola dei calciatori', canzone incisa da Savoldi padre durante il suo periodo napoletano.