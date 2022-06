Semplici: "Napoli, ho allenato Meret: ecco di cosa ha bisogno"

Dopo quattro stagioni in azzurro Alex Meret è al bivio e con un futuro incerto. Alternato tra i pali dei partenopei con Ospina, col colombiano più volte preferito, nell'ultima stagione l'estremo difensore friulano ha raccolto appena sette presenze in campionato, un bottino deludente per un giovane che vuole avere spazio per dimostrare il proprio talento. Dal mercato potrà arrivare una svolta per il classe 1997, ma tutto dipenderà da Ospina, perché se il colombiano dovesse restare a Napoli l'addio di Meret non sarebbe da escludere.