Grassani: “Multiproprietà Napoli e Bari, Coni può rovesciare sentenza”

La Corte d'Appello della Figc a sezioni unite ha respinto il ricorso presentato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per quel che riguarda le multiproprietà. Il numero uno partenopeo è infatti anche proprietario del Bari, appena promosso in Serie B. Il patron azzurro non si arrende e ha dunque deciso di rivolgersi al Coni, che dovrà decidere nella battaglia tra la Figc e la famiglia De Laurentiis.