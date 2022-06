Acquisto Osimhen, De Laurentiis indagato per falso in bilancio

NAPOLI - Reato di falso in bilancio per l'acquisto di Osimhen e di altri tre calciatori: Aurelio De Laurentiis è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli. Lo stesso reato viene contestato anche ai vertici della Società Calcio Napoli. La Guardia di Finanza e la Procura hanno eseguito perquisizioni a Napoli nella sede di Castel Volturno e Roma e stanno indagando sulla compravendita che ha riguardato l'attaccante nigeriano, passato dal Lilla al Napoli nel 2020, e la cessione di altri tre giocatori rientrati nell'operazione Osimhen (sono Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Luigi Liguori e Ciro Palmieri, le cui valutazioni sono finite precedentemente anche sotto l'attenzione della procura federale). Altre perquisizioni sono state esguite in Francia dalla polizia francese su disposizione della Procura di Napoli.