Napoli a Dimaro: due amichevoli, appuntamenti con i tifosi e allenamenti

Napoli: un ritiro di nuovo normale, feste in piazza e incontro pubblici

Dal 9 al 19 luglio il Napoli ritroverà al cento per cento i suoi tifosi. Ci saranno di nuovo, dopo due anni, autografi alla fine degli allenamenti, feste in piazza e incontri pubblici di allenatore e giocatori. La squadra del presidente De Laurentiis raggiungerà la valle nella serata di venerdì 8 luglio, ci sarà dunque la prima cena nella sede del ritorno allo Sport Hotel Rosatti. Nel fine settimana previsti due giorni di allenamenti con doppia seduta quotidiana.

Napoli: amichevoli il 14 e il 17 luglio

Il Napoli scenderà in campo per due amichevoli: una come da tradizione contro la Bassa Anaunia e l'altra ancora da definire. Gli appuntamenti sono per giovedì 14 luglio e domenica 17 luglio, sempre alle 18. Martedì 12 luglio, alle 21.15, ci sarà il tradizionale appuntamento aperto al pubblico a cui interverranno Spalletti e due calciatori all'Auditorium di Folgarida; la serata di sabato 16 luglio dj set e incontro con la squadra sul palco di piazza Madonna della Pace. Due momenti di spettacolo, sempre nella stessa piazza, con Made in Sud mercoledì 13 luglio e con Made in Sud versione musicale venerdì 15 luglio.

Lunedì 18 luglio sera, al teatro di Dimaro, per concludere ci sarà la conferenza stampa di Luciano Spalletti, quella di fine ritiro, alle 19.30, riservata solo ai media accreditati. Martedì mattina il Napoli farà l'ultimo allenamento in valle, nel pomeriggio lascerà il Trentino.

Il Sindaco di Dimaro: “Avremo il tutto esaurito, ci sarà De Laurentiis”

Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, a Kiss Kiss Napoli, ha detto: “Ci sono già molte prenotazioni per Dimaro e ci aspettiamo il tutto esaurito. Non ci saranno restrizioni, non credo che si userà la mascherina nemmeno allo stadio. Credo che Spalletti e il Napoli daranno il via libera per vedere tutti gli allenamenti. Il presidente De Laurentiis sarà presente".