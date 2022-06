Caso Osimhen, il legale di De Laurentiis: "Il Napoli non rischia nulla"

La notizia dell’iscrizione del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dei figli Edoardo e Valentina e della moglie Jacqueline Baudit nel registro degli indagati con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille avvenuto nell’estate 2020 ha inevitabilmente seminato inquietudine presso la tifoseria del Napoli.

Napoli, l'avvocato di De Laurentiis tranquillizza i tifosi sul 'caso Osimhen' A fare il punto della situazione in mezzo alle tante voci incontrollate che hanno seguito la notizia è stato Fabio Fulgeri, avvocato di De Laurentiis, intervenuto a Radio Marte: "De Laurentiis attualmente non è in Italia, bensì a Los Angeles. Noi come legali siamo sereni, c’è grande serenità anche nei confronti dei magistrati che sono persone molto serie e competenti e quindi anche la magistratura ordinaria saprà valutare con la necessaria competenza e serenità la realtà delle cose così com’è stato fatto in sede sportiva. I fatti sono quelli, non c’è nulla di nuovo, al di là del procedimento a carico dei vertici del Lille, questa è l’unica ‘novità' e per questo la GdF di Napoli sta dando manforte ai colleghi francesi".

"Il Napoli è sereno e non rischia" L'avvocato di De Laurentiis ha poi tenuto a ribadire che sulla vicenda la giustizia sportiva si è già espressa con una sentenza di assoluzione nei confronti della società: "Direi che la società è assolutamente serena, anche perché come ben sapete la vicenda è stata trattata in sede di giustizia sportiva e ci ha dato un esito favorevole in due circostanze. Sono ipotesi di reato che sono collegate alla possibilità che alcune valutazioni, in particolare quelle relative all’acquisto di Osimhen e dei quattro calciatori, non sarebbero corrette nei valori perché l’operazione sarebbe in ipotesi almeno in parte non reale, oggettivamente inesistente". "La valutazione dei calciatori, tuttavia, è soggettiva - ha poi aggiunto Fulgeri in un altro intervento a Radio Kiss Kiss durante la trasmissione 'RadioGoal' - non ci sono norme che fissano i valori, è tutto opinabile. Ognuno può dire la sua. Il Napoli non rischia nulla”.