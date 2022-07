Napoli, il 17 luglio seconda amichevole a Dimaro contro il Perugia

Napoli, mercoledì 6 luglio via alla nuova stagione

Per il nono anno consecutivo sarà Dimaro a ospitare le prime fatiche stagionali degli azzurri, fino al 19 luglio, mentre la seconda parte del ritiro si svolgerà dal 23 luglio al 6 agosto a Castel di Sangro. In Trentino si svolgeranno anche le prime amichevoli: il 14 luglio sarà la data della prima uscita contro i dilettanti dell'Anaune Val Di Non, ma già dal secondo test il livello tecnico si alzerà notevolmente, visto che l'avversario del Napoli sarà il Perugia, sempre allo stadio "Carciato" di Dimaro-Folgarida, domenica 17 luglio alle ore 18.

Napoli-Perugia, le modalità d'acquisto dei biglietti

Ad anticipare la notizia è stato il sito liveticket.it., sul quale sono state comunicate le modalità d'acquisto dei biglietti. Un biglietto di tribuna coperta costerà 22 euro ed uno di tribuna laterale 17, mentre presso l'Ufficio informazioni di Dimaro la tribuna coperta sarà in vendita a 20 euro e la laterale a 15.