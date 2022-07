Koulibaly, l'ultimo baluardo del Sud

Praticamente, e quasi senza che nessuno se ne sia accorto, dentro la figura imponente di Kalidou Koulibaly non c’è racchiuso semplicemente un calciatore ma si nasconde un Molok, l’ultimo dio in grado di assecondare una resistenza quasi religiosa al «solito» strapotere politico. Kalidou Koulibaly è l’espressione alta del football, il top player che (quasi da solo) ingigantisce la qualità altrimenti media d’una squadra guidandola fino alla soglia della narrazione favolistica: e Luciano Spalletti, ancor prima di accomodarsi a luglio scorso su quella panchina sforacchiata dai tormenti per averci rimesso nel biennio precedente «appena» cento milioni di euro da mancata Champions, scelse le catene, individuò Castel Volturno come area della prigionia e spiegò ciò che adesso sta diventando evidentissimo a chiunque. Ma Koulibaly è anche altro, porta in sé la statura di un leader rivoluzionario, l’ultima frontiera per evitare che esistano non due campionati - la Juventus, il Milan, l’Inter - ma addirittura due mondi, distanti ed inavvicinabili, persino irrimediabilmente. Koulibaly non è semplicemente il tratto identitario di Napoli, che nel proprio totem si specchia, ma diventa la speranza per non ripiombare precipitosamente dentro una questione meridionale di ben altro spessore, e ci mancherebbe, ma dagli effetti socio-calcistici egualmente rilevanti.