Hamsik: "Ho parlato con De Laurentiis per un futuro da dirigente. Kim? È forte"

Ammainata una bandiera, anzi più di una, non resta che cercarne altre. O magari rispolverare quelle del passato. In un Napoli che si presenterà alla nuova stagione senza due riferimenti della storia recente come Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly , tiene banco il futuro di Dries Mertens .

Al netto della perdita tecnica coincisa con l’addio di capitano e vice capitano, nello spogliatoio di Spalletti mancheranno due leader come il campione d’Europa con l’Italia e il campione d’Africa con il Senegal, motivo per cui la permanenza, anzi il ritorno visto il suo attuale status di svincolato, di Mertens farebbe bene a tutto l’ambiente.

"Tornare a Napoli a fine carriera è quello che voglio"

La trattativa va avanti segretamente direttamente tra il giocatore e il presidente De Laurentiis, ma intanto di Napoli è tornato a parlare colui che da Mertens è stato da poco scavalcato in vetta alla classifica all time dei bomber azzurri, ovvero Marek Hamsik. Intervistato da Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia La Rete’ il centrocampista slovacco, che lo scorso maggio si è laureato campione di Turchia con il Trabzonspor, ha aperto alla possibilità di tornare a Napoli da dirigente, della quale si parla fin dal momento del suo addio, nel febbraio 2019: “Sono stato a Napoli questa estate per 3-4 giorni, mancavo da tre anni e ho girato un po’, ho fatto visita anche al murale ritrovando lo stesso amore di sempre nei miei confronti. Io dirigente? Ci siamo sentiti io e il presidente di recente, non è stata una cosa inventata. Può essere qualcosa che faremo insieme a Napoli quando smetterò di giocare. Tornare a Napoli dopo il ritiro è il mio desiderio, la mia carriera è sempre più corta quindi ci vedremo sempre più spesso”.

Hamsik presenta Kim: “Forte e tecnico"

Hamsik è poi entrato nelle pieghe del delicato momento della squadra causato dalle tante partenze illustri per poi presentare le caratteristiche di Kim Min-Jae, il gigante sudcoreano del Fenerbahce, affrontato in stagione da 'Marekiaro', principale candidato per la sostituzione di Koulibaly: "Mi dispiacerebbe tanto se andassero via anche Mertens e Koulibaly, perdere tre bandiere e tre simboli per tutta la città, tutte insieme, dopo Insigne, sarebbe molto deludente per i tifosi. Un parere su Kim? Sarà difficile sostituire uno come Koulibaly, è uno dei più forti difensori al mondo. Kim però ha fatto una buona stagione, è forte fisicamente e ha un buon piede".