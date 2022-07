Mertens dice addio al Napoli e Inler scrive: “Per sempre un napoletano”

Dries Mertens e il Napoli dunque si sono detti addio. Aurelio De Laurentiis ieri ha ufficializzato che il belga non sarà più un giocatore azzurro: nessun ripensamento dopo che il contratto è scaduto alla fine di giugno. Le strade si separano e la notizia esplode letteralmente sui social, dove ex calciatori partenopoei, ma anche allenatori e giocatori commentano la notizia. Tutti dalla parte di 'Ciro' Mertens.

Chalobah, faccina arrabbiata per l'addio a Mertens

Lo svizzero Gokhan Inler ci tiene a precisare, riguardo a Mertens: “Per sempre un napoletano”. Il post del Napoli, che ringrazia il giocatore, viene accolto con dispiacere anche da Faouzi Ghoulam: “Sei storia di questo club, però peccato che finisca così, non te lo meriti fratm”. Chalobah non scrive nulla, ma la sua faccina arrabbiata vuol dire molto. E poi ci sono i tantissimi like da parte di Hamsik, Elmas, il capitano Di Lorenzo, Leandrinho, Inglese, Politano, Bakayoko, il neo arrivato Kvaratskhelia, il giovane Ambrosino e l'altro ragazzo Tony Cioffi, che fino a poco fa faceva coppia in Primavera proprio con Ambrosino e che è passato ora al Pontedera.