Osimhen, tensione in allenamento: Spalletti lo manda via dal campo

Momenti di tensione nel secondo giorno di allenamento del Napoli a Castel di Sangro. Protagonista Victor Osimhen. L'attaccante, a un certo punto, durante la partitella si è innervosito per il il pressing insistito su Ostigard da parte di Anguissa e ha iniziato a protestare per il fallo non fischiato. Lo stesso Anguissa ha cercato di placare il compagno di squadra, ma è dovuto intervenire Luciano Spalletti che, di fatto, ha allontanato dal campo Osimhen davanti ai tanti tifosi presenti.