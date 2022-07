Sì alle multiproprietà: i De Laurentiis felici della proroga al 2028-2029

De Laurentiis: “Ringraziamo in primis il presidente Gravina”

“La modifica approvata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in materia di multiproprietà è un atto di buon senso e una scelta che dà respiro a chi in questi anni ha creduto nel rilancio del calcio investendo ingenti risorse economiche”. Queste le prime parole dei due De Laurentiis, a margine della riunione del Consiglio federale che ha modificato la norma transitoria dell'articolo 16-bis della Noif, prorogando la scadenza per il divieto delle multiproprietà (anche per società non partecipanti allo stesso campionato) all'inizio del 2028-2029.