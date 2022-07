Bernardeschi: "Napoli? C'era l'interesse, ma in mente avevo altri progetti..."

"Napoli? C'era un forte interesse e la cosa è andata avanti per un po' di tempo. Poi la vicenda si è defilata ed è sfumata, perché io avevo altri progetti in mente. Sono molto contento di vivere questa esperienza a Toronto, in Mls". In una intervista a Sky Sport, Federico Bernardeschi analizza le vicende di mercato che si sono susseguite sul suo conto prima di passare in forza al club canadese.

Bernardeschi: "Napoli? C'è stato un forte interesse ma io..." Il trequartista carrarino ha aggiunto ex Juventus: "Si cerca sempre di scegliere il meglio per se stessi e per la propria famiglia e questa nuova vita a Toronto mi affascina. Il calcio americano? Ha fatto passi da gigante, sia dal punto di vista tecnico che atletico: sono subentrato a stagione in corsa, vero, ma onestamente non mi aspettavo tanta intensità in campo. Tatticamente l'Italia resta distante, ma qui si guarda alla Premier: questo calcio migliorerà ancora e in tempi brevi".