Mertens e famiglia, dichiarazione d'amore a Napoli

Dries Mertens e la moglie Kat Kerkhofs con il figlioletto in braccio mandano un altro messaggio d'amore a Napoli dai social. Ad accompagnare la foto tenera dei tre, infatti, c'è il post: “Terra nostra”. Il paesaggio è spettacolare, con il mare blu davanti alla casa dei due. I commenti sono di chi non dimentica l'epopea dell'attaccante belga al Napoli. Durata fino al 30 giugno scorso quando le strade si sono divise perché è scaduto il contratto di Mertens e non è arrivato il rinnovo.

Ma tutto è ancora da scrivere. Certo, non è dai profili social che arrivano indicazioni. Nelle ultime settimane, i segnali sono stati di tutt'altro tipo: mare, piscina, relax, il figlio Ciro, i messaggi di Kat per Napoli, Non c'è stata però alcuna polemica da parte della coppia e questo non può che fare onore e Mertens e famiglia. Non resta che attendere, allora, apparentemente senza fretta. E godersi le vedute che Kat posta sui social.