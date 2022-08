Il Napoli fa gli auguri a capitan Di Lorenzo

A Napoli da tre anni, Giovanni Di Lorenzo è riuscito ad imporsi in breve tempo come uno degli elementi fondamentali dalla rosa azzurra grazie agli alti livelli di rendimento, e come punto di riferimento nello spogliatoio per il suo atteggiamento, in campo e fuori. Dopo gli addii di Koulibaly, Insigne e Mertens, Di Lorenzo ha ereditato la fascia da capitano: sui social il Napoli gli ha fatto gli auguri per i suoi 29 anni.