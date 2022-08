Napoli, Koulibaly esulta dalla tv: "Bravi ragazzi"

Il Napoli cala il pokerissimo al debutto in campionato sul campo del Verona, iniziando nel miglior modo possibile il nuovo ciclo seguito alle tante partenze illustri avvenute in estate.

La prima ufficiale dopo gli addii di Koulibaly, Insigne e Mertens è un trionfo per Spalletti, anche grazie all’apporto dei debuttanti: Kim Min-Jae in difesa proprio al posto di KK e Khvicha Kvaratskhelia a disegnare gol e assist al posto del capitano.

Premier League, Koulibaly si è già preso il Chelsea

Reduce dal primo gol in Premier League, con un gran tiro al volo per il momentaneo vantaggio del suo Chelsea contro il Tottenham, nella partita poi terminata 2-2, Koulibaly sembra essersi già ambientato alla perfezione in Premier League, ma non ha dimenticato gli otto anni trascorsi a Napoli e il legame con città, tifosi e compagni.