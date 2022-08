L'agente di Idasiak: “Il Napoli ci aveva promesso altro, non si sente parte del gruppo”

Simeone esprime chiaramente la delusione del portiere: “Hubert non si è mai sentito parte del progetto e della squadra. Non è mai stato coinvolto, ha fatto qualche partitella ma a ranghi ridotti. C'è un fortissimo rammarico, c'era stato promesso qualcosa di diverso, con un prestito. Abbiamo accettato di restare e di fare un altro anno in Primavera. C'erano squadre della Serie A polacca che lo hanno chiesto in prestito, anche secco. Credo che sia rimasto fin qui solo per questione legata alla lista Champions League. Il terzo dovrebbe essere Marfella quest'anno a meno di clamorose novità".

Il 'cahier de doléances' prosegue: “Fa comodo al Napoli tenere un portiere sul quale non punta come Idasiak. Non avrebbe senso fare il terzo portiere. Lui ha un contratto in scadenza nel 2024 e non abbiamo intenzione di rinnovare. Lui è al minimo federale. Ha sempre fatto la differenza in Primavera e non abbiamo mai creato problemi”.