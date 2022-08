Entusiasmo Napoli: col Monza, stadio Maradona pieno

La contestazione di Dimaro è ormai un lontano ricordo. L'entusiasmo in casa Napoli è alle stelle e la dimostrazione è la vendita dei biglietti in vista della prima al "Maradona" contro il Monza - match in programma domenica 21 agosto con fischio d'inizio alle 18.30 - dopo il roboante 5-2 della formazione di Luciano Spalletti contro l'Hellas Verona.

Napoli-Monza: diversi settori sold-out Diversi settori sono già esauriti con le Curve A e B (con biglietti in vendita a 30 euro), oltre ai Distinti (50 euro) andati sol-out in pochissimo tempo. Oltre all'exploit contro la band di Gabriele Cioffi, hanno certamente influito gli ultimi colpi di mercato che hanno visto l'approdo in azzurro dei vari Giovanni Simeoane (proprio dal Verona), Giacomo Raspadori dal Sassuolo e Tanguy Ndombele dal Tottenham. A ciò si aggiunge la voglia di ammirare dal vivo il talento del "Messi georgiano" Khvicha Kvaratskhelia.