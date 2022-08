Kim, dedica speciale per il primo gol: "È per mia moglie"

Nella prima, irresistibile esibizione stagionale del Napoli al Maradona non c'è stata gloria solo per la nuova coppia-gol azzurra formata da Khvicha Kvaratskhelia e da Victor Osimhen, ma anche per la difesa.

Napoli, anche Kim partecipa alla goleada al Monza Come osservato da capitan Di Lorenzo le ambizioni di ogni squadra di vertice passano da una buona tenuta della retroguardia e in questo senso la gara contro il Monza, nonostante il poco peso dell'attacco brianzolo, ha dato buone indicazioni a Luciano Spalletti, che nel finale ha anche visto andare in gol Kim Min-Jae, autore del definitivo 4-0 di testa su angolo di Zielinski.

Kim-gol, la dedica è per la moglie Uno stacco imperioso quello del nuovo numero 3 azzurro, che ha così bagnato la prima in casa con la maglia del Napoli e la seconda partita in carriera in Serie A con la soddisfazione del gol, alla quale è seguita una dolce dedica familiare. Sul proprio profilo Instagram, infatti, Kim, solitamente molto riservato e parco di post, ha dedicato una Story alla moglie: "My first gol for my wife" ha scritto il sudcoreano, con tanto di tag alla consorte e scatto con le mani a formare un cuore. Il tutto dopo un paio di Stories che hanno immortalato l'esultanza e gli abbracci con i compagni.