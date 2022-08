Napoli più forte rivisto al Kvar

Sempre sabato ho sentito Spalletti sottolineare la grandezza di Koulibaly : «Dopo due partite» ha detto «è il miglior difensore della Premier». Ieri Kalidou è stato il peggiore in campo a Leeds dove il Chelsea ha preso tre pere. Lui ha sulla coscienza il terzo e, in aggiunta, l’espulsione per doppia ammonizione. Nell’occasione Tuchel - che mi sembra un po’ fuori di melone - non gli ha facilitato il compito piazzandolo al centro di un’improbabile linea a tre. A completare il cerchio, poche ore dopo l’horror blue, è arrivato il primo gol italiano del sudcoreano Kim .

I segnali positivi vanno colti e incoraggiati, anche se due uscite ufficiali, le prime della stagione di tutte le asimmetrie e le anomalie, non bastano per trarre delle conclusioni. Tuttavia mi ripeto: questo Napoli è stato costruito molto bene, e non soltanto in rapporto alle disponibilità economiche, è più fresco, motivato e certamente più completo dell’ultimo. Sono convinto che possa lottare per il primo posto: in giro non vedo squadre perfette. In questo periodo non sono ovviamente contemplabili le tante variabili stagionali - impegni europei, infortuni, squalifiche, cali di condizione, sfighe diffuse -, si ragiona sul potenziale e sulle prime indicazioni. Ne elenco alcune: Anguissa è più brillante e centrato rispetto alla prima stagione, peraltro condizionata dalla coppa d’Africa; Osimhen è in crescita verticale; Zielinski ha ritrovato la forma dei tempi migliori, Lobotka è prossimo all’insostituibilità e i nuovi sono potenzialmente in grado di assicurare una notevole varietà di soluzioni e un bel numero di gol in più. Manca giusto Navas. La scansione incalzante degli eventi più recenti ha dato uno smalto, una verità e un divertimento nuovi al popolo del Maradona.

E il Monza di B & G? Sta facendo un salto di livello: arriverà anche il suo momento.