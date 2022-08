Cobolli Gigli non si sbilancia: “Kvaratskhelia rimpianto Juve? Il tempo dirà"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha commentato il mercato del Napoli e dei bianconeri intervenendo a Radio Punto Nuovo. Cominciando naturalmente da quello che sembra già un fenomeno: “Kvaratskhelia rimpianto Juve? E' ancora troppo presto...”. E forse il georgiano è un rimpianto anche per altre squadre. Bravissimo è stato Giuntoli a portarlo in azzurro.

Cobolli Gigli: “Il Napoli ha puntato sui giovani” Cobolli Gigli analizza le mosse del Napoli: “Ha rinunciato a giocatori importanti per andare sulla strada dei giovani. Giuntoli ha fatto un ottimo lavoro, coordinato anche da De Laurentiis. Gli azzurri sono in grande spolvero rispetto alle prospettive che si erano create nel corso dell'estate. E poi i nuovi acquisti sono tutti giocatori che possono fare benissimo in questo campionato, sotto la guida di un maestro come Spalletti”.