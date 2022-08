Napoli, mercoledì 24 amichevole con la Juve Stabia: ingresso gratuito al Maradona

L’occasione sarà fornita da un’ amichevole contro la Juve Stabia , formazione iscritta al girone C della Serie C che si disputerà mercoledì 24 agosto alle ore 18 presso lo stadio Diego Armando Maradona, con ingresso gratuito . A dare la notizia è stata direttamente la società azzurra, che sul proprio sito ufficiale ha reso noti i dettagli della partita, che sarà l’occasione per vedere in campo, con ogni probabilità tutti insieme nel corso della gara, gli acquisti arrivati in estate, dagli ultimi, Raspadori , Ndombele e Simeone, oltre a Salvatore Sirigu, a quelli arrivati a inizio ritiro Kvaratskhelia, Ostigard, Kim e Olivera, senza dimenticare Gaetano e Zerbin, tornati dai prestiti alla Cremonese e al Frosinone.

Napoli-Juve Stabia, le modalità di accesso

Queste le modalità di accesso al Maradona per gli abbonati e per i non abbonati alla partita contro le “Vespe” che nella stagione al via il 4 settembre saranno allenate da Leonardo Colucci. Per gli abbonati verrà caricato un invito sulla Fidelity Card con la quale hanno sottoscritto l’abbonamento e dovranno stampare il segnaposto. Gli abbonati delle curve e dei distinti riceveranno l’invito nell’anello superiore dei distinti, quelli della Tribuna Nisida e della Tribuna Posillipo avranno l’invito nel settore di Posillipo. La restante parte dei posti, sia nei distinti superiori che in Posillipo, verrà messa a disposizione gratuitamente sul sito di ticketone a partire dalle 14 di martedi 23, I punti vendita non saranno abilitati. A riempimento dei distinti superiori e della Posillipo apriremo l’anello inferiore dei distinti.