Napoli, presentata la maglia per la Champions League

Il Napoli sta per riassaporare l’emozione delle notti di Champions League. Il sorteggio della fase a gironi ha infatti rappresentato il primo passo ufficiale verso l’inizio della 68 edizione della competizione per club più ambita, il cui calendario quest’anno sarà condizionato dal Mondiale autunnale in Qatar, con la fase a gironi compressa dal 6 settembre al 2 novembre.