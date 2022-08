Spalletti, furiosa lite con un tifoso dopo Fiorentina-Napoli: video e foto

Spalletti infuriato per il comportamento dei tifosi della Fiorentina

L'allenatore del Napoli non si capacita di quello che capita a Firenze, lui che da bambino andava a tifare allo stadio proprio per la viola con le bandierine in mano. Dagli spalti del Franchi si sono alzati anche cori volgari nei confronti di San Gennaro. Ma a tenere banco, come detto, è la lite tra Spalletti e un tifoso dopo lo 0-0 che le due squadre hanno ottenuto sul campo. “Con i bambini a due metri che guardano, questi tifosi insultano. Sono professionisti dell'insulto”.