Napoli, allenamento di rifinitura: ancora assente Demme

Spalletti e il suo staff non lasciano nulla al caso. In vista della sfida di questa sera al Maradona contro il Lecce (fischio d'inizio alle 20.45), gli azzurri questa mattina a Castel Volturno hanno svolto un allenamento di rifinitura. Dopo lo 0-0 di Firenze, il Napoli vuole ripartire, tenendo ben presenti le insidie che possono arrivare dai giallorossi dell'ex Baroni, che alla prima giornata hanno messo in seria difficoltà l'Inter.