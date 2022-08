Napoli, Spalletti: "Là davanti abbiamo peccato di precisione"

“Bisogna giocare con più pulizia, fin dalla prima costruzione in cui siamo stati troppo lenti. Abbiamo tirato tanto in porta anche perché loro si sono messi tutti dietro, abbiamo fatto una buona partita, ma siamo mancati nella precisione". Poco soddisfatto, Luciano Spalletti dopo l'1-1 interno del suo Napoli contro il Lecce di Marco Baroni , caratterizzato dal botta e risposta Eljif Elmas - Lorenzo Colombo .

Napoli, Spalletti: "Abbiamo fatto la partita, ma peccato di precisione là davanti"

Ai microfoni di Dazn, il tecnico di Certaldo ha proseguito, analizzando i cambi operati nell'intervallo (Zielinski per Raspadori e Lobotka per Ndombele, ovvero due della vecchia guardia per i due neoarrivati): "Nel primo tempo abbiamo fatto girare il pallone troppo lentamente per questo ho deciso di cambiare qualcosa. Si gioca tanto, ogni tre giorni, la rosa è ampia e di livello, non si può giocare sempre con gli stessi".