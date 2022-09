Spalletti e le tre verità sul Napoli scoperte con il Lecce

Il pareggio con il Lecce, il secondo consecutivo dopo quello di Firenze, ha fatto emergere tre verità di cui Spalletti dovrà tenere conto da qui in avanti per gestire il Napoli. La rivoluzione estiva sul mercato (fuori Ospina, Koulibaly, Tuanzebe, Ghoulam, Fabian Ruiz, Insigne e Mertens; dentro Sirigu, Kim, Ostigard, Olivera, Ndombele, Kvaratskhelia e Simeone) ha bisogno di tempo per essere digerita.

1) È presto per il turn over radicale Spalletti, in coincidenza del primo impegno infrasettimanale, ha scelto di ricorrere a un ampio turn over, indispensabile per gestire un periodo così ricco di impegni (in 15 giorni dovrà sfidare Lazio, Liverpool, Spezia, Rangers e Milan). Sei cambi rispetto alla formazione tipo di questo inizio stagione (Ostigard, Olivera, Ndombele, Politano, Elmas e Raspadori) che hanno inevitabilmente tolto certezze alla squadra. È vero, come ha ricordato il prossimo avversario Sarri, che la rosa azzurra è molto profonda e permette di sbizzarrirsi ma, in questo momento, appare evidente che è ancora presto per stravolgimenti repentini. Ai nuovi, alcuni arrivati da troppi pochi giorni, va dato il tempo di inserirsi. A un turn over così radicale si potrà arrivare con il passare del tempo, adesso è prematuro.