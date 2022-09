Napoli, la lista Champions: dentro tutti i nuovi acquisti, c'è anche Demme

Ultima tra le italiane in ordine cronologico, il Napoli ha comunicato la lista dei giocatori utilizzabili da Luciano Spalletti per la fase a gironi della Champions League 2022-’23 .

Lista Champions Napoli, nessuna sorpresa da Spalletti

Come Inter e Juventus, e a differenza del Milan, costretto ad esclusioni eccellenti tra le quali quelle di tre dei nuovi acquisti, Adli, Thiaw e Vranckx, il club azzurro non ha regalato sorprese. Ad affrontare Ajax, Liverpool e Rangers saranno tutti i giocatori a disposizione di Spalletti per un elenco che dovrebbe ricalcare quello da consegnare alla Lega Serie A per il campionato, con l’unica variante dello spostamento di Gianluca Raspadori dalla Lista B a quella A, visto che l’ex Sassuolo è un classe 2000 e la Uefa prevede che gli Under siano i nati dal 2001 in avanti.