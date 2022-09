Napoli, Di Lorenzo: "Vittoria importante per il morale e per il Liverpool"

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha commentato soddisfatto a DAZN il successo degli azzurri contro la Lazio all' Olimpico : tre punti che valgono il primo posto in classifica, ma non solo.

Di Lorenzo: "Siamo partiti male, poi abbiamo imposto il gioco"

"Nei primi minuti non siamo scesi in campo - ha detto Di Lorenzo -, abbiamo subito un gol a freddo e sofferto. Poi abbiamo cominciato ad imporre il nostro gioco, e riuscire a vincere su un campo difficile con una squadra in salute è sempre importante. Vittoria importante per il percorso in Champions? Presentarci mercoledì contro il Liverpool con una vittoria oggi è importante per il morale, avremo tre giorni per prepararla. C'è una grande squadra e al Maradona ci sarà il tutto esaurito".