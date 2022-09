Napoli, Spalletti operato alla clavicola: in conferenza con il tutore

E' stato quindi chiarito il motivo per il quale questa mattina Spalletti non era presente all'allenamento di rifinitura del Napoli. Ha voluto però essere presente alla conferenza stampa, raggiungendo il centro sportivo di Castel Volturno. E sarà in panchina anche domani per la sfida agli inglesi di Jurgen Klopp , prima partita del girone per il Napoli.

Così il tecnico di Certaldo ha raccontato la disavventura: "Ho avuto un incidente domenica mattina mentre venivo al centro per Sirigu e Demme. E' stata riscontrata la frattura della clavicola, poi tramite i medici ci siamo messi in contatto col nostro riferimento Castagna, a Milano sono stati gentilissimi. 7 ore di viaggio, alle 4 mi hanno atteso, hanno fatto ulteriori accertamenti, alle 11 hanno trovato uno spazio per operarmi, sono uscito alle 3 e mi hanno dimesso alle 7. Tramite un amico sono tornato a Castel Volturno stanotte, è tutto ok, ho saltato solo l'allenamento di ieri, ma ho il mio capitano qui per appoggiarmi. Ringrazio anche la talpa di Castel Volturno che ha diffuso la notizia, ce ne sono in ogni centro e c'è anche qui. C'è chi vive per queste cose qui altrimenti non ha spazio sui giornali".