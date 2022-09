Napoli-Liverpool, Spalletti: “Osimhen? Si decide domani”

Arriva il Liverpool vice campione d'Europa. Una squadra che il Napoli sa come si batte (c'è il precedente del 2018 con gol di Insigne al 90'). La squadra di Klopp non sta affrontando un buon momento in Premier League, ma viene al Maradona per iniziare nel migliore dei modi la sua Champions. Alla vigilia, ha parlato l'allenatore azzurro Luciano Spalletti .

Spalletti: “Champions è il luna park del gioco del calcio”

Spalletti racconta cos'è per lui questa competizione: “A me emoziona tantissimo essere al luna park del gioco del calcio, le musiche dagli spogliatoi oltre a quella in campo. Qualcuno ce l'ha già sul cellulare, è un'atmosfera bellissima, un premio al grande campionato fatto l'anno scorso, è quello a cui puntano tutti. In Champions una palla morta in un attimo diventa viva e decide la partita, è questa la differenza sostanziale rispetto al campionato".

Sugli infortunati, il tecnico aggiorna: “Lozano è a disposizione, ha fatto tutto l'allenamento. Osimhen ieri aveva questo fastidio, zero allenamento ieri, differenziato oggi, col gruppo domani mattina e se la risposta sarà positiva come oggi nel passaggio intermedio allora proverà a calciare, a fare qualcosa di più forte e se la risposta sarà positiva potrà giocare".