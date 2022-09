Benitez, il doppio ex: “Kvaratskhelia miglior giocatore in Italia”

Rafa Benitez ha il cuore per metà azzurro e per metà rosso, avendo allenato in carriera sia il Napoli sia il Liverpool, che questa sera si affrontano al 'Maradona' per il primo turno del girone di Champions League. Per il Times, il tecnico ha anticipato i temi della sfida, partendo da un grandissimo complimento al georgiano Kvaratskhelia: “E' oggi il miglior giocatore che c'è in Italia”.

Benitez: “Il Liverpool dovrà limitare Kvara” Nel suo editoriale, Benitez avverte Klopp: “Kvara è il pericolo numero 1 per il Liverpool. Gioca come esterno partendo da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare e sa finalizzare. Ha il suo ritmo e vuole lasciare il segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 gol in 5 gare, compreso quello decisivo nell’ultimo match con la Lazio: ha solo 21 anni, ma è un talento eccellente e il fatto che stia facendo cosi bene così presto in Italia sottolinea la sua mentalità. Il Napoli ha sempre fatto un buon lavoro nel reclutare talenti: quando c’ero io abbiamo preso Gonzalo Higuaín, Jorginho, Kalidou Koulibaly, Dries Mertens, Raúl Albiol e José Callejón che hanno permesso alla squadra di crescere. Sta facendo lo stesso con Kvaratskhelia”.