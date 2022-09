Infortunio Osimhen: problema muscolare per l'attaccante del Napoli

Fuori dopo 40' di Napoli-Liverpool Victor Osimhen per un problema muscolare. Il nigeriano si è fermato dopo aver corso per tutti e quaranta i minuti e aver messo in seria difficoltà la difesa inglese, conquistando ma sbagliando anche un rigore. Il giocatore alla vigilia era stato in forte dubbio, ma nell'ultimo provino di questa settimana aveva dato piena disponibilità. Al posto di Osimhen è entrato Giovanni Simeone, che poco dopo ha anche segnato il gol del 3-0 su assist di Kvaratskhelia.