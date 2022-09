Napoli, il messaggio di gioia di Insigne: "Avanti così!"

Napoli, il messaggio social di Insigne: "Avanti così!"

E allora, se Dries Mertens ha raggiunto lo stadio dalla più comoda Istanbul, dal Canada Lorenzo Insigne ha esultato via social mandando un messaggio a tutta la squadra: "Avanti così!", in Champions e non solo, una scritta che campeggia sopra la foto dell'undici in posa della formazione di Luciano Spalletti.