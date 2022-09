Raspadori, ecco i gol di scorta per il Napoli

NAPOLI - Il conto con la sfortuna, evidentemente, non è ancora stato saldato: «La risonanza a cui è stato sottoposto Victor Osimhen ha evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro», il sintetico ma esaustivo bollettino diffuso ieri dal Napoli. Un infortunio non esattamente banale, a dispetto delle vibrazioni positive che Osi aveva avvertito e raccontato dopo il Liverpool, che di prassi richiede quattro o cinque settimane di stop. Almeno un mese e cinque o sei partite, insomma, fermo restando che i tempi di recupero sono sempre suscettibili a variazioni legate alle reazioni dei singoli soggetti. E sotto quest'aspetto Victor ha abituato tutti bene: lui è uno che ama bruciare le tappe esattamente come l'erba sotto gli scarpini. Si vedrà. Ma nel frattempo bisogna agire e sostituire: oggi con lo Spezia, al centro dell'attacco, Spalletti sembra orientato a schierare Raspadori. Lui più del Cholito. E se le sensazioni saranno confermate, allora sarà la prima di Jack da centravanti con il Napoli.

Osimhen, che sfortuna E allora, ancora loro: Osimhen e gli infortuni. Neanche il tempo di cominciare la terza stagione tinta d'azzurro e Osi è costretto a fermarsi. Sul più bello, tra l'altro: la squadra sta vivendo un momento pieno di entusiasmo, vittorie prestigiose e gioco - un gran bel gioco - e lui stesso con il Liverpool aveva letteralmente fatto a pezzi la difesa avversaria per una quarantina di minuti circa. Fino al problema muscolare, appunto. Sono invece 32 le partite che finora è stato costretto a saltare per i vari infortuni rimediati nelle prime due stagioni tra la lussazione della spalla destra; un trauma cranico; una tremenda frattura scomposta tra orbita e zigomo sinistri; un paio di Covid e un problemino a un polpaccio. Più tre per squalifica: totale, 35 volte senza Victor. Un mare nero di sfortuna destinato ad allargarsi: la lesione rimediata con i Reds lo escluderà dalle sfide con lo Spezia (oggi); i Rangers a Glasgow in Champions (martedì); il Milan a San Siro (domenica); il Torino al Maradona (1° ottobre); l'Ajax ad Amsterdam ancora in coppa (4 ottobre); e probabilmente anche la Cremonese in trasferta (9 ottobre). Il possibile rientro? Il 12 ottobre, per il ritorno con i Lancieri in casa. La prima proiezione parla di cinque-sei partite, insomma, fermo restando il discorso della reazione alle terapie: i tempi possono variare. L'unica, piccola consolazione è la sosta post Milan: aiuterà a masticare meno amaro.