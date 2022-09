Napoli attacco top: già 11 i giocatori diversi in rete

Attacco atomico del Napoli , che ha il miglior settore offensivo in Serie A e in Champions. Non solo. La squadra azzurra, comprese le Coppe, ha già mandato in rete undici giocatori diversi e, considerati i cinque principali campionati europei, è al terzo posto in classifica. Meglio hanno fatto solamente il Bayern Monaco (con 13 calciatori goleador) e il Rennes (con 12).

Ma poi troviamo anche il difensore sudcoreano Kim, l'argentino Simeone, Raspadori e, appunto, Ndombele. Il Napoli ha davvero tante soluzioni per sfondare in attacco. In Champions ha già fatto sette gol in due uscite, in campionato è a quota 13, in totale 20, vale a dire 2,5 gol a partita. Solo una volta la fionda azzurra si è inceppata, in quel di Firenze. Numeri che ovviamente Di Lorenzo e compagni vogliono incrementare ora che hanno visto che si può tranquillamente sopperire anche all'assenza di Osimhen.