Il gesto di Kim nel finale di Milan-Napoli: l'urlo è impressionante

MILANO - Kim Min-jae è stato uno dei protagonisti della vittoria del Napoli a San Siro contro il Milan. Il difensore coreano, in coppia con Rrahmani, ha arginato i tentativi dei rossoneri, ad eccezione del gol di Giroud. Nel finale, dopo il gol di Simeone, il muro eretto da Kim e dalla difesa azzurra ha bloccato l'assalto del Milan, consegnando una vittoria importantissima a Spalletti. Tra i tanti momenti della partita del difensore coreano ce ne è uno che ha catturato l'attenzione, sia per il suo salvataggio sia per la sua reazione.