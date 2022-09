Mandorlini: "Napoli pronto per lo scudetto, Simeone può consacrarsI"

La vittoria in casa del Milan ha permesso al Napoli di arrivare alla prima sosta del campionato in testa alla classifica insieme all’Atalanta. Le formazioni di Spalletti e Gasperini sono anche le uniche imbattute della Serie A dopo 7 giornate, nonché reduci da successi pesanti, visto che poche ore prima del “blitz” di e compagni a San Siro la Dea era passata in casa della Roma.

Mandorlini lancia il Napoli: "Lotterà per lo scudetto fino alla fine" Dove può arrivare questo Napoli? La crisi di Inter e Juventus, rispettivamente già sconfitta tre volte in campionato e lontano 7 punti dalla vetta, può far sognare grandi traguardi e la stessa vittoria sul Milan campione d’Italia ha evidenziato le qualità di un Napoli che nel primo scorcio di campionato ha saputo dare spettacolo, ma anche soffrire, come accaduto al Meazza. Intervenuto a Radio Marte durante la trasmissione 'Marte Sport Live' Andrea Mandorlini ha sottolineato proprio questo aspetto della prova della squadra di Spalletti: "È stata una gara difficile, è normale soffrire sul campo dei campioni d'Italia, anche per questo è stato un successo importante. Gli azzurri mi sembrano pronti, lotteranno per il titolo sino alla fine. Vincere, poi, dipenderà da mille fattori e varie combinazioni”.