Mandorlini stravede per Simeone: “Spero si consacri definitivamente”

Giovanni Simeone: è indiscutibilmente il suo momento. Dopo aver trascinato l'anno scorso il Verona grazie a 17 gol, quest'anno sta sfruttando i momenti che gli dà Luciano Spalletti al Napoli per continuare a segnare e regalare gioie a tutti i tifosi azzurri. Oltre ai suoi fan, come il suo ex allenatore al Verona, Andrea Mandorlini , che stravede letteralmente per il Cholito.

Mandorlini ha parlato a Radio Marte di Simeone, autore del gol partita contro il Milan : “Sono molto felice per lui, è un ragazzo fantastico e ha grandi qualità. Ho già notato che è molto amato dallo spogliatoio, e non poteva essere altrimenti. A 27 anni, mi auguro che questo possa essere il campionato della sua definitiva consacrazione: è generoso, dà sempre tutto e ha qualità da vero attaccante”.

Mandorlini applaude anche Spalletti: “Lo sta gestendo al meglio, in alternativa a Raspadori come vice-Osimhen. A me piace di più Giovanni, ha struttura fisica e attacca benissimo lo spazio, farà grandi cose”.

L'allenatore fa poi una considerazione generale sul Napoli visto a San Siro, e non solo: “Il Napoli vittorioso a Milano? E’ stata una gara difficile, è normale soffrire contro i campioni d’Italia in trasferta, è stato anche per questo un successo importante. Gli azzurri mi sembrano pronti, lotteranno per il titolo sino alla fine. Vincere, poi, dipenderà da mille fattori e varie combinazioni”.