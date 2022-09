Schwoch: "Zielinski? Può diventare il Lampard del Napoli"

Napoli, Schwoch: "A Raspadori preferisco Simeone come vice Osimhen"

Schwoch ha aggiunto: "Anche lo scorso anno il Napoli partì forte, speriamo possa reggere sino in fondo. Raspadori o Simeone per Osimhen? Sono entrambi ottimi attaccanti, il primo più di manovra, il secondo garantisce maggiore profondità. Chi schiererei? Dipende dall'avversario: in generale, in quella posizione, a me piacciono più gli attaccanti che attaccano lo spazio e che danno un riferimento in avanti, come il Cholito".