"Napoli in ansia per Rrahmani: problema fisico nel ritiro del Kosovo"

In casa Napoli scatta l’allarme Rrahmani. Il difensore, che ha regolarmente risposto alla convocazione del ct del Kosovo Alain Giresse per le due partite di Nations League contro Irlanda del Nord e Cipro, potrebbe infatti non giocare la prima delle due gare.

"Kosovo, infortunio per Rrahmani" Secondo quanto riportato dal quotidiano kosovaro ‘Nacionale’, l’ex difensore del Verona avrebbe accusato un problema fisico non meglio precisato, ma che richiederà l’effettuazione nelle prossime ore di ulteriori accertamenti. Solo dopo il responso dei prossimi test ai quali si sottoporrà il centrale del Napoli lo staff medico del Kosovo potrà stabilire se il giocatore sarà in grado quantomeno di andare in panchina contro l’Irlanda del Nord, per poi essere magari utilizzato contro Cipro, nell’ultima partita del girone 2 della Lega C della Nations League, attualmente guidato dalla Grecia, o se Rrahmani potrà fare rientro anticipato a Napoli.