Napoli verso l'Ajax: il problema dei biglietti nasce da Amsterdam

NAPOLI - Molti tifosi si sono lamentati per la modalità di ritiro biglietti per la sfida del 4 ottobre alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax. Da ieri era possibile prenotare un voucher compilando un modulo presente sul sito ufficiale del Napoli. L’unico modo per ritirare il biglietto (ma il modulo non garantisce la prenotazione del voucher) è recarsi ai botteghini del Maradona mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Nessuna possibilità di ottenere i biglietti in formato elettronico attraverso una semplice mail. Il Napoli ha specificato di aver fatto espressa richiesta all’Ajax per evitare la consegna fisica dei biglietti cartacei, con risposta negativa da parte del club olandese. Tanti disagi, dunque, per chi è all’estero o non potrà fisicamente per altri motivi recarsi allo stadio. L’unica soluzione, per loro, sarà la delega. Il prezzo del biglietto per la seconda trasferta europea sarà di 50 euro più commissioni. Sempre alle 12 di ieri è partita la prevendita per la sfida di campionato contro il Torino del 1 ottobre allo stadio Maradona: 35 euro le Curve, 45 i Distinti, 65 euro la Tribuna Nisida, 85 la Tribuna Posillipo. Già quasi in esaurimento le Curve. Sempre su Ticketone sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per questa stagione entro il 1 ottobre.