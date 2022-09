Dossena: "Spalletti ha tutto per vincere lo scudetto. Serve il supporto del club"

NAPOLI - L'ex calciatore, tra le altre, di Torino e Samp ed ex campione del mondo nel 1982, Beppe Dossena, è intervenuto a 1 Station Radio. Queste le sue parole: "La Nazionale? Queste prestazioni bisogna inserirle in un percorso diverso. Facciamo fatica in certi contesti, siamo pronti per battaglie di un giorno, ma non per quelle prolungate. Necessaria una rivoluzione culturale. Mancini? E' l'uomo giusto per la ripartenza dell'Italia. Certo ci deve essere un cambiamento, ritengo che i ragazzi della Nazionale spesso non siamo motivati". Su Raspadori e sull'inizio di stagione sorprendente del Napoli: "Spalletti ha tutti i mezzi e le capacità per mettere in campo calciatori i quali possono scardinare le difese avversarie. Il tecnico può vincere lo scudetto con le armi possedute in rosa, soprattutto per quanto riguarda l'attacco. La società dovrà essere necessariamente legata alla squadra. Luciano ha figure e jolly per arrivare fino in fondo, ma ci sarà bisogno anche della componente fortuna per questo andamento vittorioso, oltre il supporto del club".