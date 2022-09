Napoli al lavoro verso il Torino: rientrano i primi nazionali, Osimhen e Politano a parte

Come riporta il sito ufficiale del Napoli la squadra ha svolto una seduta mattutina presso l'SSCN Konami Training Center. Il gruppo è ancora largamente incompleto, dal momento che una buona parte dei 14 giocatori convocati dalle rispettive nazionali non hanno ancora fatto ritorno in Italia e anzi, nel caso dei sudamericani, lo faranno solo a poche ore dalla gara contro i granata.

Napoli, Lobotka e Zielinski i primi a rientrare dalle nazionali

In gruppo sono già rientrati Zielinski e Lobotka, che hanno esaurito gli impegni di Nations League con Polonia e Slovacchia: i due hanno svolto lavoro di scarico sul campo 1. Il resto della squadra ha invece svolto attivazione in palestra e successivamente circuito di forza sul campo 2. Chiusura con lavoro tattico e serie di partitine a campo ridotto. Matteo Politano ha svolto allenamento personalizzato, solo palestra e terapie per Victor Osimhen: entrambi saranno indisponibili per la partita contro la squadra di Juric, mentre il nigeriano potrebbe rientrare per la successiva trasferta di Champions League contro l'Ajax di martedì 4 ottobre.

Napoli-Torino, Lozano tornerà solo giovedì

Nella giornata di martedì torneranno a Castelvolturno Di Lorenzo, Meret, Raspadori e Zerbin, dopo le fatiche con l’Italia qualificatasi per le Final Four di Nations League, co come Kvaratskhelia, in gol con la sua Georgia anche contro l’Inghilterra, ed Elmas, in campo con la Macedonia del Nord contro la Bulgaria. Solo mercoledì si rivedranno invece Mario Rui, Ostigard e Rrahmani, tutti in campo martedì sera. Tempi più lunghi come detto per i sudamericani: Mathias Olivera giocherà con il suo Uruguay in amichevole contro il Canada nella notte italiana di mercoledì, Hirving Lozano addirittura 24 ore più tardi in Messico-Colombia.