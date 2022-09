Napoli, Di Lorenzo: "Dicono che siamo da Scudetto, ma non abbiamo ancora fatto nulla"

Di ritorno a Castel Volturno dopo l'ottima doppia sfida dell' Italia a Inghilterra e Ungheria , Giovanni Di Lorenzo ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "La qualificazione alle final four è stata importante per il percorso di rinascita della Nazionale dopo la grande delusione circa la mancata qualificazione ai Mondiali del Qatar".

Di Lorenzo ha parlato delle aspettative e degli obiettivi della squadra; “In molti avevano detto che questo Napoli non avrebbe potuto lottare per la Champions, adesso ci dicono che siamo da Scudetto. Non ci interessa delle voci, non abbiamo ancora fatto niente, ma abbiamo tanto entusiasmo”.

Napoli, Di Lorenzo: "Kvaratskhelia, grandi qualità. E saprà gestire anche i momenti no"

Quindi, parole al miele anche per Kvaratskhelia: "Sta dimostrando grandi qualità, anche in allenamento ci dà del gran filo da torcere. Lui sa che, prima o poi arriveranno anche i momenti difficile e il suo carattere li aiuterà a gestirli. Lo stesso discorso vale per Simeone, Raspadori e gli altri neoarrivati. Napoli-Torino? Ci sarà da muovere il pallone velocemente contro un avversario simile. Ci affidiamo a Spalletti, che è la nostra guida in tutti i sensi. Lui è molto importante per tutti noi".