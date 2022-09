Iezzo: “Meret è stato gestito male, Lobotka purtroppo se ne andrà”

Napoli da primo posto, ma con qualche critica e alcuni pensieri in libertà da parte di Gennaro Iezzo, ex portiere azzurro, che ha parlato a TvLuna. “Nei prossimi 43 giorni per il Napoli si deciderà una fetta importante della stagione e sarà un compito duro per Spalletti affrontare al meglio questo periodo. Con il Milan il Napoli ha meritato di vincere, ha sfruttato meglio le occasioni importanti e le polemiche mi sono apparse fuori luogo”.

Iezzo: “Non sono sorpreso dal rendimento di Meret” Iezzo poi parla di Alex Meret, portiere titolare del Napoli: “Con il Milan è stato fondamentale. A me non meraviglia affatto che stia dimostrando il suo valore, l’ho sempre difeso in passato anche andando contro corrente. È stato gestito male, con turnover particolare. Il portiere ha bisogno di avere sicurezza, solo il Napoli faceva rotazione in porta. E poi fateci caso: tutti hanno dimenticato l'errore di Ospina contro la Lazio, mentre Meret è stato massacrato per la situazione a Empoli”.